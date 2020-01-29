Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области задержали шпиона боевиков "ЛНР", который пять лет скрывался от правоохранителей

В 2014 году житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений украинских военных и передавал ее боевикам, сообщили в Службе безопасности Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчину задержали 21 января
Мужчину задержали 21 января
Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали шпиона так называемой "ЛНР", который пять лет скрывался от следствия. Об этом 29 января проинформировал пресс-центр СБУ.

"Весной 2014 года житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов", – рассказали в пресс-центре.

Мужчина сбежал в Россию, где более пяти лет скрывался от украинских правоохранителей.

21 января шпиона задержали в пограничном пункте пропуска "Танюшовка" Луганской области. Мужчина пытался попасть в Украину "по своим делам", добавили в ведомстве.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганская область, шпионаж, военные, Северодонецк, боевики, война в Украине, ЛНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS