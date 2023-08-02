В Марганце в управлении Пенсионного фонда мужчина взял заложницу и подорвал гранату

По предварительной информации, неизвестный зашел в здание управления Пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь. Остальные люди не пострадали.

По данному факту открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до восьми лет тюрьмы.