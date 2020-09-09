В Мариуполе военные проведут спецоперацию по превентивному противодействию террористам и диверсантам

Командование операции Объединенных сил (ООС) предупредило жителей Мариуполя Донецкой области о том, что 10-го и 11 сентября в городе проведут спецоперацию по превентивному противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом пресс-служба штаба ООС сообщила на своей странице в Facebook.
В сообщении жителям города напомнили, что уровень террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым установлен согласно пункту 8 постановления Кабмина Украины от 18.02.2016 №92.
Во время спецоперации ООС жителей Мариуполя просят не покидать без необходимости дома, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко", – говорится в сообщении.
18 февраля 2016 года Кабинет Министром Украины своим постановлением №92 утвердил четыре уровня террористической угрозы: