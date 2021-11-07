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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента поставили под сомнение продолжение работы нормандского формата по Донбассу

На высшем уровне никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате, отметил Никифоров
На высшем уровне никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате, отметил Никифоров
Фото: Sergii Nykyforov / Facebook

Дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате при участии Украины, Франции, Германии и России – под вопросом. Об этом 7 ноября в эфире телеканала "Дом" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Спикера Владимира Зеленского спросили относительно возможности обсуждения темы экологии на Донбассе в рамках нормандского формата.

"У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка нормандского формата под большим вопросом, что уже говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате", – ответил Никифоров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство. Ожидается, что коалиционное соглашение будет готово к концу ноября, а имя нового канцлера назовут в декабре. До его избрания Меркель продолжит правительственную деятельность.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, экология, Донбасс, переговоры, агрессия, боевики, нормандский формат, саммит, конфликт, Офис президента Украины, спикер, Сергей Никифоров
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