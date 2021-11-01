В оккупированном Донецке без электричества остались 10 тыс. жителей

По его словам, в 13.15 по Киеву произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций. Без света остались жители Кировского и Ленинского районов (микрорайоны Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный).
Позже Кулемзин сообщил, что частично света не будет и 2 ноября, но в других районах города, так как будут проводиться ремонтные работы.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.