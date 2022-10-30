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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В отношении украинцев Россия нарушает все нормы Женевских конвенций – Лубинец

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Состоялись уже 29 обменов пленными
Состоялись уже 29 обменов пленными
Фото: ЕРА (архив)

Состояние украинцев, которых возвращают домой в процессе обменов с Россией, говорит о нарушениях оккупантами Женевских конвенций о гуманном обращении во время войны. Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 28 октября.

"Наверное, нет ни одной нормы Женевских конвенций, которая не была бы нарушена со стороны Российской Федерации. Можно просто брать Женевские конвенции, читать и знать, что нарушила Россия", – сказал Лубинец.

Он привел примеры таких нарушений.

"Нарушаются условия содержания – например, содержится большое количество людей в неприспособленных для этого помещениях. Нашим гражданам не предоставляется достаточное количество воды, еды, медицинской помощи. Не предоставляется информация близким родственникам, где они содержатся, – в соответствии с Женевскими конвенциями даже о перемещении с одного места содержания в другое должно быть сообщено родственникам", – объяснил омбудсмен.

По его словам, все это касается и переписки удерживаемых Россией украинцев.

"Не реже одного раза в месяц военнопленный или гражданский заложник должен иметь возможность написать письмо родственникам, и российская сторона должна это обеспечить. Но этого не происходит. И таких вещей очень много", – подчеркнул Лубинец.

Он считает, что повлиять на Россию можно исключением ее из международных организаций, в том числе ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 октября Украине удалось вернуть из российского плена 52 человека: 50 военных и двух гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в тот же день, что с марта из российского плена удалось вернуть 1031 человека.

Между Украиной и Россией за время полномасштабной войны проведено 29 обменов пленными. Самый крупный прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Вернувшиеся из российского плена похудели на десятки килограмм. В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) похудел до 55 кг, а морпех Михаил Дианов потерял 30% своего нормального веса.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, война, заложники, Женевские соглашения, плен, пленные, переписка, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, конвенция, Дмитрий Лубинец, обращение
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