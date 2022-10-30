В отношении украинцев Россия нарушает все нормы Женевских конвенций – Лубинец

"Наверное, нет ни одной нормы Женевских конвенций, которая не была бы нарушена со стороны Российской Федерации. Можно просто брать Женевские конвенции, читать и знать, что нарушила Россия", – сказал Лубинец.

Он привел примеры таких нарушений.

"Нарушаются условия содержания – например, содержится большое количество людей в неприспособленных для этого помещениях. Нашим гражданам не предоставляется достаточное количество воды, еды, медицинской помощи. Не предоставляется информация близким родственникам, где они содержатся, – в соответствии с Женевскими конвенциями даже о перемещении с одного места содержания в другое должно быть сообщено родственникам", – объяснил омбудсмен.

По его словам, все это касается и переписки удерживаемых Россией украинцев.

"Не реже одного раза в месяц военнопленный или гражданский заложник должен иметь возможность написать письмо родственникам, и российская сторона должна это обеспечить. Но этого не происходит. И таких вещей очень много", – подчеркнул Лубинец.

Он считает, что повлиять на Россию можно исключением ее из международных организаций, в том числе ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)