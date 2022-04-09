В Пентагоне "видят признаки того", что РФ планирует мобилизовать более 60 тыс. новобранцев и резервистов

"Мы видим признаки того, что россияне уже начали мобилизацию резервистов, и есть некоторые признаки того, что они надеются набрать для этого более 60 тыс. солдат – на этом этапе мобилизации. Опять же, еще предстоит увидеть, насколько они преуспеют в этом и куда пойдут эти подкрепления, как много они пройдут обучения. Я имею в виду, у нас нет такого уровня видимости", – сказал он.
Также, по словам чиновника, в Пентагоне "не видели никаких признаков того, что есть свежие подкрепления, полностью обученные, полностью вооруженные, полностью готовые присоединиться" к другим российским подразделениям, которые потеряли боеспособность в боях в Украине и выведены в тыл.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
14 марта Пентагон заявил, что в ходе полномасштабного вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для этого.
Россия вторглась в Украину с юга, востока и севера, в том числе с белорусской территории. По состоянию на 8 апреля Вооруженные силы Украины освободили оккупированные территории вдоль границы Беларуси в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 апреля потери российских оккупантов достигли около 19,1 тыс. личного состава, а также 705 танков, 151 самолет, 136 вертолетов, 112 беспилотников и другое.