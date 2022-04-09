В Пентагоне "видят признаки того", что РФ планирует мобилизовать более 60 тыс. новобранцев и резервистов

По данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины погибло около 19,1 тыс. российских военных Фото: EPA

"Мы видим признаки того, что россияне уже начали мобилизацию резервистов, и есть некоторые признаки того, что они надеются набрать для этого более 60 тыс. солдат – на этом этапе мобилизации. Опять же, еще предстоит увидеть, насколько они преуспеют в этом и куда пойдут эти подкрепления, как много они пройдут обучения. Я имею в виду, у нас нет такого уровня видимости", – сказал он.

Также, по словам чиновника, в Пентагоне "не видели никаких признаков того, что есть свежие подкрепления, полностью обученные, полностью вооруженные, полностью готовые присоединиться" к другим российским подразделениям, которые потеряли боеспособность в боях в Украине и выведены в тыл.

Война России против Украины. Главное (обновляется)