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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне "видят признаки того", что РФ планирует мобилизовать более 60 тыс. новобранцев и резервистов

По данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины погибло около 19,1 тыс. российских военных
По данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины погибло около 19,1 тыс. российских военных
Фото: EPA

США видят признаки того, что Россия надеется набрать более 60 тыс. военных из числа новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления своих сил, которые атакуют Украину. Об этом 8 апреля на брифинге рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, сообщила пресс-служба американского минобороны.

"Мы видим признаки того, что россияне уже начали мобилизацию резервистов, и есть некоторые признаки того, что они надеются набрать для этого более 60 тыс. солдат – на этом этапе мобилизации. Опять же, еще предстоит увидеть, насколько они преуспеют в этом и куда пойдут эти подкрепления, как много они пройдут обучения. Я имею в виду, у нас нет такого уровня видимости", – сказал он.

Также, по словам чиновника, в Пентагоне "не видели никаких признаков того, что есть свежие подкрепления, полностью обученные, полностью вооруженные, полностью готовые присоединиться" к другим российским подразделениям, которые потеряли боеспособность в боях в Украине и выведены в тыл.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

14 марта Пентагон заявил, что в ходе полномасштабного вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для этого.

Россия вторглась в Украину с юга, востока и севера, в том числе с белорусской территории. По состоянию на 8 апреля Вооруженные силы Украины освободили оккупированные территории вдоль границы Беларуси в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 апреля потери российских оккупантов достигли около 19,1 тыс. личного состава, а также 705 танков, 151 самолет, 136 вертолетов, 112 беспилотников и другое.

Теги: Россия, США, армия, Пентагон, армия РФ, война России против Украины
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