В Подмосковье возле станции "Газпрома" упал беспилотник. Это самый близкий подлет к Москве за время войны – СМИ

"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", – написал он в Telegram.

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник нашли около 11.00 в районе газокомпрессорной станции "Газпрома". По предварительной информации, взрыва после падения не было.

Telegram-канал Shot сообщает, что беспилотник – это, вероятно, ударный UJ-22 Airborne.

Канал "Верстка" пишет, что это самый близкий подлет БПЛА к столице России с начала войны. Расстояние от линии соприкосновения в Украине до места происшествия превышает 1100 километров, а от Губастово до Москвы – 110 км. Ранее ближе всего к столице подобрался летательный аппарат, который 6 февраля взорвался в лесу под Калугой, отмечает канал.