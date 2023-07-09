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В Польше попал в аварию автобус с украинцами. Есть погибшая и пострадавшие

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Авария произошла около 2.00
Авария произошла около 2.00
Фото: Policja Lubelska / Twitter

В Польше в аварию попал автобус с украинцами. Об этом сообщил польский канал TVP Info 9 июля.

ДТП произошло около 2.00 в Титусине Хелмского повета. По предварительным данным, украинский автобус, ехавший в сторону границы, врезался в стоявший на обочине грузовик.

33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте.

Пресс-секретарь Главного управления полиции в Люблине Анджей Фийолек сообщил, что после аварии в больницу были доставлены восемь граждан Украины, которые ехали в автобусе. После осмотра выяснилось, что у двух человек есть телесные повреждения.

Согласно данным экспертизы, 44-летний украинский водитель автобуса был трезв. Полиция ведет расследование аварии.

До 6.00 дорога была перекрыта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, Польша, полиция, авария, украинцы, пострадавшие, погибшие
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