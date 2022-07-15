В результате ракетного удара по Виннице погибли почти все врачи медицинского центра "Нейромед"

"Из-за страшного события, после прилета ракеты в Винницу, пострадал медицинский центр "Нейромед". Погибли пациенты, дети, почти все врачи", – говорится в сообщении.

Помимо этого, серьезно пострадал детский невролог Павел Ковальчук. В ассоциации отметили, что он один из лучших молодых специалистов в Украине.

"Сейчас он в больнице с многочисленными ожогами и осколочными ранениями и нуждается в нашей с вами помощи", – подчеркнули в ассоциации, добавив на своей странице реквизиты для оказания помощи врачу.

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