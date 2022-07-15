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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Виннице погибли почти все врачи медицинского центра "Нейромед"

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Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате ракетного удара по Виннице 14 июля погибли почти все врачи медицинского центра "Нейромед". Об этом в Facebook сообщила Ассоциация детских неврологов Украины.

"Из-за страшного события, после прилета ракеты в Винницу, пострадал медицинский центр "Нейромед". Погибли пациенты, дети, почти все врачи", – говорится в сообщении.

Помимо этого, серьезно пострадал детский невролог Павел Ковальчук. В ассоциации отметили, что он один из лучших молодых специалистов в Украине.

"Сейчас он в больнице с многочисленными ожогами и осколочными ранениями и нуждается в нашей с вами помощи", – подчеркнули в ассоциации, добавив на своей странице реквизиты для оказания помощи врачу.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. 

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализированы. Продолжается поиск 18 человек.

В результате атаки повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Теги: Россия, Украина, Винница, война России против Украины, ракеты, врачи, погибшие, ранение
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