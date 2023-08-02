В РФ засекретили дело в отношении террориста Гиркина

Других подробностей он не сообщил, сославшись на уголовную статью о разглашении гостайны.

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

Гиркина задержали 21 июля 2023 года. РосСМИ сообщили, что на него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля Дмитрий Петровский, который заявил, что "последней каплей", побудившей его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о Путине, которого тот назвал "ничтожеством". Мещанский суд Москвы 21 июля избрал Гиркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 Уголовного кодекса России).