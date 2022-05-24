"Нужны профессионалы". В России хотят снять ограничения по возрасту для контрактников

Газета называет законопроект продолжением скрытой мобилизации. Сейчас заключить первый контракт с армией могут россияне в возрасте 18–40 лет и иностранцы в возрасте 18–30 лет. Закон, включенный 23 мая в порядок работы парламента, полностью снимает верхний возрастной ценз.
Его авторы, депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов, заявили, что отмена позволит привлечь в армию "профессионалов старшего возраста".
В примечаниях к закону говорится, что для использования высокоточного оружия и техники нужны профессионалы, которыми становятся как раз к 40 годам, отмечает издание.
В свою очередь военные эксперты говорят, что РФ столкнулась с беспрецедентными потерями войск и техники в Украине и после ряда неудач Москва вынуждена сильно уменьшить масштаб своих целей в этой войне, пишет Тhe Guardian.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск в войне против Украины достигли около 29 350 военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 24 мая.
У оккупантов срывается план замещения личного состава. В переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую 4 мая опубликовала в Facebook СБУ, речь идет о том, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих подписать контракт для отправки в Украину.
Военных-контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства. 14 апреля "Русская служба BBC" написала, что на сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob с начала марта размещены "тысячи вакансий военнослужащих по контракту".
19 мая The Moscow Times написало, что отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники не обеспечиваются экипировкой, а обмундирование из частей можно купить в интернете. "Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски, у нас нет теплых вещей, нет сухпайков. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, — в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает", — пожаловался источник издания в армии.