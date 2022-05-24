"Нужны профессионалы". В России хотят снять ограничения по возрасту для контрактников

Газета называет законопроект продолжением скрытой мобилизации. Сейчас заключить первый контракт с армией могут россияне в возрасте 18–40 лет и иностранцы в возрасте 18–30 лет. Закон, включенный 23 мая в порядок работы парламента, полностью снимает верхний возрастной ценз.

Его авторы, депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов, заявили, что отмена позволит привлечь в армию "профессионалов старшего возраста".

В примечаниях к закону говорится, что для использования высокоточного оружия и техники нужны профессионалы, которыми становятся как раз к 40 годам, отмечает издание.

В свою очередь военные эксперты говорят, что РФ столкнулась с беспрецедентными потерями войск и техники в Украине и после ряда неудач Москва вынуждена сильно уменьшить масштаб своих целей в этой войне, пишет Тhe Guardian.