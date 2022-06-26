В России готовят закон, разрешающий служить в армии по контракту сразу после школы

Изменения предусматривают, что мужчина со средним общим образованием (11 классов школы) может поступить на службу в вооруженные силы и Росгвардию по контракту, даже если он никогда не служил в армии. До этого в армию, а также Росгвардию, МЧС и Службу внешней разведки брали только после техникумов и колледжей, а в ФСБ – выпускников вузов.
Эту поправку внес глава комитета по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"), до этого, в мае, он был в числе инициаторов отмены ограничения возраста контрактников до 40 лет, она уже действует.
ВВС отмечает, что с образованием 11 классов, например, можно стать командиром гранатомета, миномета и танка. При этом поправка разрешает направлять для участия в боевых действиях "в условиях вооруженных конфликтов" солдат, отслуживших больше четырех месяцев.
"Размывание ограничений для службы по контракту в сторону более молодого возраста и неподготовленности показывает, что военнослужащих для боевых действий не хватает. Но при этом армия становится дико непрофессиональной, фактически "пушечным мясом", – отметил ВВС директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко.
По его словам, контрактник должен понимать, что такое военные преступления, что нельзя убивать гражданских лиц, знать основы международного гуманитарного права.
"Иначе происходит то, что мы видели в Буче. Настоящий профессионал не начал бы эту войну", – сказал он.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск в войне против Украины достигли около 34 530 военных. Об этом 24 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
У оккупантов срывается план замещения личного состава. В переписке российского контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую 4 мая опубликовала в Facebook СБУ, речь идет о том, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих подписать контракт для отправки в Украину.
В конце мая этого года истекает определенный законодательством России 90-дневный срок на проведение "специальной военной операции" в Украине. Но солдаты, которые въехали в Украину в феврале, не могут покинуть службу. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила Служба безопасности Украины. "За...бало все. Короче, сказали: замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Приезжают, агитируют, младшие классы пишут письма: "Вот если вы уедете, кто тут останется", – говорит оккупант.