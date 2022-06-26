В России готовят закон, разрешающий служить в армии по контракту сразу после школы

С образованием 11 классов в РФ можно будет стать командиром гранатомета, миномета и танка Фото: ЕРА

Изменения предусматривают, что мужчина со средним общим образованием (11 классов школы) может поступить на службу в вооруженные силы и Росгвардию по контракту, даже если он никогда не служил в армии. До этого в армию, а также Росгвардию, МЧС и Службу внешней разведки брали только после техникумов и колледжей, а в ФСБ – выпускников вузов.

Эту поправку внес глава комитета по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"), до этого, в мае, он был в числе инициаторов отмены ограничения возраста контрактников до 40 лет, она уже действует.

ВВС отмечает, что с образованием 11 классов, например, можно стать командиром гранатомета, миномета и танка. При этом поправка разрешает направлять для участия в боевых действиях "в условиях вооруженных конфликтов" солдат, отслуживших больше четырех месяцев.

"Размывание ограничений для службы по контракту в сторону более молодого возраста и неподготовленности показывает, что военнослужащих для боевых действий не хватает. Но при этом армия становится дико непрофессиональной, фактически "пушечным мясом", – отметил ВВС директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко.

По его словам, контрактник должен понимать, что такое военные преступления, что нельзя убивать гражданских лиц, знать основы международного гуманитарного права.

"Иначе происходит то, что мы видели в Буче. Настоящий профессионал не начал бы эту войну", – сказал он.