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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России резко сократилась аудитория государственных телеканалов – социсследование

Пропагандисты "перекроили" сетку вещания под нужды войны, убрав из нее развлекательные передачи исследование
Пропагандисты  "перекроили" сетку вещания под нужды войны, убрав из нее развлекательные передачи – исследование
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России почти на четверть сократилась аудитория государственных пропагандистских телеканалов. Об этом, ссылаясь на данные проведенного частной социологической службой "Ромир" исследования, пишет The Moscow Times.

По данным социологов, изучивших предпочтения 10 тыс. россиян, охват аудитории трех основных федеральных телеканалов – "Первого", "России 1" и НТВ – впервые уступил аудитории соцсети Telegram, которая за полгода выросла с 19,1% до 26,8%.

Аудитория "Первого" за это же время сократилась с 33,7% до 25,5% населения РФ, показатели "России 1" упали с 30,9% до 23%, а НТВ - с 21,1% до 16,6%, пишет издание.

Авторы исследования констатируют, что телеканалы "перекроили" сетку вещания под нужды войны, убрав из нее развлекательные передачи и резко усилив содержание пропаганды.

В итоге они стремительно теряют зрителя  всех возрастных групп, при этом сокращение аудитории идет сильнее всего среди молодежи, говорится в статье.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В России запретили называть войну в Украине войной, официально ее пытаются представить как "специальную военную операцию".

Теги: Россия, телевидение, НТВ, Первый канал, российская пропаганда, война России против Украины, Telegram
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