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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России резко упали доходы от нефти и газа, дефицит бюджета рекордный за 25 лет – Bloomberg

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Доходы РФ от нефти значительно снизились, сообщил российский минфин
Доходы РФ от нефти значительно снизились, сообщил российский минфин
Фото: EPA

Доходы российского правительства от нефти и газа в январе резко упали, что привело к самому большому дефициту бюджета за первый месяц года за 25 лет – с 1998 года. Об этом пишет Bloomberg 6 февраля.

По данным российского минфина, налоговые поступления от нефти и газа упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время расходы выросли на 59% из-за войны в Украине. Совокупность этих факторов привела, по данным министерства финансов, к дефициту государственного бюджета в России в размере 1,76 трлн руб. ($25 млрд).

Также сообщается, что в январе минфин РФ впервые продал золото из Фонда национального достояния для покрытия бюджетного дефицита. Этот фонд стабильно наполнялся  из нефтегазовых доходов для создания резерва. За январь ведомство продало 3,6 тонны золота, а также 2,3 млрд китайских юаней, выручив за все 38,5 млрд руб.

Отмечается, что падение нефтегазовых доходов и рост дефицита бюджета связаны с низкими ценами на российскую марку Urals. В январе ее цена составляла в среднем $49,48 за баррель – это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства к 1 марта разработать план оценки цены на российскую нефть.

Экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков считает, что нефтяные доходы РФ продолжат падать в течение года, что приведет дефицит к показателю 1,5 ВВП выше прогнозов российского правительства.

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Европейский союз и страны G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты, сообщила 3 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

Теги: Россия, нефть, дефицит, цены, доходы, война России против Украины, российская нефть
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