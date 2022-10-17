В рядах армии России замечены наемники из Турции – СМИ

На видео видны как минимум два человека, на формах которых – нашивка в виде турецкого флага, такой же флаг один из них держит в руке. На груди у одного из мужчин можно также увидеть нашивку в виде российского триколора с буквой Z.

Контекст: 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". 20 сентября Государственная дума РФ упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт о службе в армии. Раньше, чтобы получить российский паспорт, им нужно было отслужить три года, теперь достаточно года. Тогда же сообщалось, что в Москве откроют пункт вербовки наемников в миграционном центре.