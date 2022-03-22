В Турции молодые украинские яхтсмены препятствовали в швартовке яхте Абрамовича в Бодруме. Видео

"Героические юные яхтсмены Одесской области пытались не разрешить яхте Романа Абрамовича швартоваться в Бодруме. "Парусная команда Украины" – это дети из Затоки, Сергеевки и других мест нашего региона, которые сейчас тренируются в Турции", – говорится в сообщении.

Братчук опубликовал видео, на котором видно, что лодка с юными яхтсменами во главе с тренером Павлом Донцовым стоит между причалом и большой яхтой, не давая ей пришвартоваться.

Спикер отметил, что на место происшествия прибыла турецкая полиция, поэтому украинцы были вынуждены пропустить яхту.

Война России против Украины. Главное (обновляется)