В Турции молодые украинские яхтсмены препятствовали в швартовке яхте Абрамовича в Бодруме. Видео

"Героические юные яхтсмены Одесской области пытались не разрешить яхте Романа Абрамовича швартоваться в Бодруме. "Парусная команда Украины" – это дети из Затоки, Сергеевки и других мест нашего региона, которые сейчас тренируются в Турции", – говорится в сообщении.
Братчук опубликовал видео, на котором видно, что лодка с юными яхтсменами во главе с тренером Павлом Донцовым стоит между причалом и большой яхтой, не давая ей пришвартоваться.
Спикер отметил, что на место происшествия прибыла турецкая полиция, поэтому украинцы были вынуждены пропустить яхту.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину против Абрамовича ввели санкции в Великобритании и Европейском союзе. По информации CNBC, Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность включения Абрамовича в санкционный список.