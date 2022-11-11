В Украине начала работу онлайн-миссия МВФ

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене (Австрия)", – заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он добавил, что работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.

Запрос о миссии МВФ в Украине власти страны сделали некоторое время назад, отмечая, что Украине нужна постоянная и предполагаемая финансовая поддержка.