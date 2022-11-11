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В Украине начала работу онлайн-миссия МВФ

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МВФ объявил о старте миссии в Украине
МВФ объявил о старте миссии в Украине
Фото: wikimedia.org

11 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда, от которой ожидают согласования новой программы сотрудничества с Киевом. Об этом говорится в заявлении МВФ, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене (Австрия)", – заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он добавил, что работа миссии будет проходить в онлайн-режиме.

Запрос о миссии МВФ в Украине власти страны сделали некоторое время назад, отмечая, что Украине нужна постоянная и предполагаемая финансовая поддержка.

Контекст:

В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре этого года.

Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает BBC News. Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.

Теги: МВФ, миссия, финансовая помощь, сотрудничество
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