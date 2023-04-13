В Украину впервые приехал начальник объединенного штаба ВС Франции. Залужный и Бюркар обсудили военные потребности ВСУ, в частности – F-16

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника объединенного штаба вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьерри Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег против агрессора", – написал главком ВСУ.

Залужный рассказал, что в ходе "содержательных переговоров" ознакомил Бюркара с ситуацией на фронте.

"Детально остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16. Договорились продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше. В свою очередь, Вооруженные силы Украины готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный выразил благодарность генералу Бюркару и народу Франции за помощь.

8 апреля Залужный и Бюркар провели телефонный разговор.

Контекст:

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.

4 января 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину.

Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.