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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Варшаве аллею возле посольства РФ назвали в честь Жертв российской агрессии

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В Варшаве переименовали аллею под посольством РФ
В Варшаве переименовали аллею под посольством РФ
Фото: Małgorzata Gosiewska - Poseł na Sejm RP / Facebook

Аллея у посольства РФ в Варшаве теперь будет носить название Жертв российской агрессии. Об этом сообщила в Facebook 26 ноября вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска.

Она отметила, что автором инициативы стал депутат Совета Варшавы от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Филипп Фронцковяк.

"Это важный жест по отношению к украинцам, которые каждый день испытывают на себе варварство и скотство со стороны России. Место было выбрано не случайно. Стоп российской агрессии. Остановить российский геноцид. Да здравствует свободная Украина!" – заявила политик.

https://www.facebook.com/mmgosiewska/posts/pfbid0WFCVtdbfVtCb5Tigdmzphom6vDX5uJxvn2uRf4DPKZZTDVNDJM8o177ucejEVmRBl

Посол Украины в Польше Василий Зварич поблагодарил страну за это решение.

"Большое спасибо, Польша! Это важный жест в честь жертв российских преступлений, за которые Россия должна нести ответственность. Безнаказанность России обернется увеличением числа невинных жертв российского варварства", – написал он в Twitter 28 ноября.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию против Украины, в результате которой были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным ООН на 28 ноября, вследствие российской агрессии погибли 6655 мирных жителей, 10 368 были ранены. Однако реальные цифры намного выше, так как пока нет возможности установить количество жертв на временно оккупированных территориях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, посольство РФ, Варшава, Малгожата Госевская, погибшие
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