В Варшаве аллею возле посольства РФ назвали в честь Жертв российской агрессии

Она отметила, что автором инициативы стал депутат Совета Варшавы от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Филипп Фронцковяк.

"Это важный жест по отношению к украинцам, которые каждый день испытывают на себе варварство и скотство со стороны России. Место было выбрано не случайно. Стоп российской агрессии. Остановить российский геноцид. Да здравствует свободная Украина!" – заявила политик.

Посол Украины в Польше Василий Зварич поблагодарил страну за это решение.

"Большое спасибо, Польша! Это важный жест в честь жертв российских преступлений, за которые Россия должна нести ответственность. Безнаказанность России обернется увеличением числа невинных жертв российского варварства", – написал он в Twitter 28 ноября.

Bardzo serdecznie dzi * kuj * , Polsko! * To wa * ny gest ku czci ofiar zbrodni rosyjskich, za które Rosja powinna by * poci * gni * ta do odpowiedzialno * ci. Bezkarno * dla Rosji b * dzie skutkowa * wzrostem ilo * ci niewinnych ofiar barbarzy * stwa rosyjskiego. #StopRussiaNOW #StandWithUkraine https://t.co/JWbam6RU1x — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) November 28, 2022