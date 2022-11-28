В Варшаве аллею возле посольства РФ назвали в честь Жертв российской агрессии

Она отметила, что автором инициативы стал депутат Совета Варшавы от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Филипп Фронцковяк.
"Это важный жест по отношению к украинцам, которые каждый день испытывают на себе варварство и скотство со стороны России. Место было выбрано не случайно. Стоп российской агрессии. Остановить российский геноцид. Да здравствует свободная Украина!" – заявила политик.
Посол Украины в Польше Василий Зварич поблагодарил страну за это решение.
"Большое спасибо, Польша! Это важный жест в честь жертв российских преступлений, за которые Россия должна нести ответственность. Безнаказанность России обернется увеличением числа невинных жертв российского варварства", – написал он в Twitter 28 ноября.
Bardzo serdecznie dzi * kuj * , Polsko! * To wa * ny gest ku czci ofiar zbrodni rosyjskich, za które Rosja powinna by * poci * gni * ta do odpowiedzialno * ci. Bezkarno * dla Rosji b * dzie skutkowa * wzrostem ilo * ci niewinnych ofiar barbarzy * stwa rosyjskiego. #StopRussiaNOW #StandWithUkraine https://t.co/JWbam6RU1x— Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) November 28, 2022
Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию против Украины, в результате которой были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным ООН на 28 ноября, вследствие российской агрессии погибли 6655 мирных жителей, 10 368 были ранены. Однако реальные цифры намного выше, так как пока нет возможности установить количество жертв на временно оккупированных территориях.