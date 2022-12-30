В Волгоградской области РФ упала российская ракета. Это уже второй случай за месяц – росСМИ

"Неопознанные летающие, предположительно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села", – пишет издание.

Сообщается, что обломки ракет упали в регионе 29 декабря в первой половине дня. На месте происшествия находятся российские экстренные службы и силовики. В минобороны РФ пока не комментировали ситуацию. Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.

Сообщается, что визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102. Такие ракеты РФ регулярно выпускает по Украине в ходе массовых ракетных ударов, последний из которых был 29 декабря.

16 декабря обломки ракет находили в северных районах Волгоградской области. Тогда падение обломков по времени тоже совпало с массированной ракетной атакой россиян на Украину, кроме того, ракеты, сбитые в Киевской области и упавшие в Волгоградской, имели идентичный внешний вид. Российские власти сначала заявляли, что обломки, найденные в РФ, принадлежат минобороны страны-оккупанта, но затем удалили эту информацию.