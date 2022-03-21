На западе Украины открывают новые приюты для переселенцев из пострадавших регионов

Помещения оснащены всем необходимым для транзитного и временного пребывания. Сейчас там развернуто 59 койко-мест, в дальнейшем их количество планируется увеличить до 200. Уже сейчас в переоборудованных помещениях находятся люди.

Партнеры, приобщившиеся к обустройству приюта, делают ремонт и обустраивают помещения, обеспечивают соблюдение норм и правил, привлекают финансирование и волонтерскую помощь. "Укртелеком" со своей стороны обеспечивает поставки для убежища коммунальных услуг.

Это не первое жилье для переселенцев, в обустройстве которого принял участие "Укртелеком": компания активно использует свои помещения для гуманитарных нужд в восьми городах: Кропивницком, Полтаве, Хмельницком, Ужгороде, Львове, Черновцах, Яремче, Ивано-Франковске. По состоянию на 21 марта организованы 224 койко-места, из которых в настоящее время заняты около половины.

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