ВАКС освободил от ответственности нардепа от "Слуги народа", которую НАБУ объявляло в розыск

Отмечается, что коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката нардепа. Обвинение может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС в течение семи дней.

В релизе сказано, что уголовное производство поступило в ВАКС 17 января 2023 года, а декларация депутата, как указали в суде, была подана 29 марта 2021 года (ВАКС не называет фамилию депутата, но обстоятельства дела указывают на Шол).

"Срок давности совершения уголовного правонарушения, за которое предусмотрено менее суровое наказание, чем ограничение свободы, составляет два года", – сказано в сообщении.

В ВАКС добавили, что депутат несколько раз не приходила на заседания суда, ссылаясь на уважительные причины. Коллегия судей выносила постановления о денежном взыскании из-за того, что она заранее не сообщала о причинах неявки, и в одном из случаев штраф был оплачен.

9 января 2023 года НАБУ объявляло Шол в розыск по делу о недостоверном декларировании. В бюро сообщали, что она не указала в декларации за 2020 год аренду квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 2,5 млн грн (по другой версии, обнародованной в Facebook тоже НАБУ, – 5 млн грн).