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ВАКС освободил от ответственности нардепа от "Слуги народа", которую НАБУ объявляло в розыск

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Шол подозревали в недостоверном декларировании, но срок давности по делу вышел
Шол подозревали в недостоверном декларировании, но срок давности по делу вышел
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Высший антикоррупционный суд 27 апреля освободил от уголовной ответственности народного депутата от партии "Слуга народа" Маргариту Шол из-за истечения сроков давности по обвинению в недостоверном декларировании. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката нардепа. Обвинение может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС в течение семи дней.

В релизе сказано, что уголовное производство поступило в ВАКС 17 января 2023 года, а декларация депутата, как указали в суде, была подана 29 марта 2021 года (ВАКС не называет фамилию депутата, но обстоятельства дела указывают на Шол).

"Срок давности совершения уголовного правонарушения, за которое предусмотрено менее суровое наказание, чем ограничение свободы, составляет два года", – сказано в сообщении.

В ВАКС добавили, что депутат несколько раз не приходила на заседания суда, ссылаясь на уважительные причины. Коллегия судей выносила постановления о денежном взыскании из-за того, что она заранее не сообщала о причинах неявки, и в одном из случаев штраф был оплачен.

9 января 2023 года НАБУ объявляло Шол в розыск по делу о недостоверном декларировании. В бюро сообщали, что она не указала в декларации за 2020 год аренду квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 2,5 млн грн (по другой версии, обнародованной в Facebook тоже НАБУ, – 5 млн грн).

Контекст:

Шол, как указано в ее профиле на сайте "Слуги народа", является членом комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, возглавляет там подкомитет по вопросам развития базовых отраслей в агропромышленном комплексе.

Депутату 34 года. Она родилась в Мариуполе, окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Была доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

Теги: Украина, депутаты, розыск, политика, НАБУ, обвинение, уголовное производство, декларирование, Слуга народа, ВАКС, Маргарита Шол, нардеп
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