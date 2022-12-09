ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания вместе с Италией и Японией построит истребитель нового поколения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Истребитель нового поколения будет введен в эксплуатацию к 2035 году
Истребитель нового поколения будет введен в эксплуатацию к 2035 году
Фото: BAE Systems Air / Twitter

Великобритания вместе с Италией и Японией объединят усилия для разработки истребителя нового поколения. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба британского правительства.

Страны запустили глобальную боевую авиационную программу – GCAP (The Global Combat Air Programme). Она предусматривает создание сотен высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании в течение следующих 10 лет.

Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest заменит Typhoon и станет реактивным самолетом следующего поколения. Он будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет иметь автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных. Технологии управления жестами и отслеживания глаз смогут измерять рабочую нагрузку пилота, выявляя усталость и умственное напряжение. Встроенный искусственный интеллект позволит летательному аппарату оставаться в бою, даже если пилот потеряет сознание, отметил Sky NewsВ кабине не будет циферблатов, а сам самолет будет почти невидимым для радаров.

Боевые самолеты, разработанные в рамках партнерства, вероятно, будут совместимы с истребителями других партнеров НАТО, сообщили в правительстве.

"Чтобы защитить наш народ и наших союзников, мы должны оставаться на переднем крае достижений в области обороны", – написал в Twitter премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Контекст:

Британская оборонная промышленность является мировым лидером в области передовой аэрокосмической техники, отметила пресс-служба правительства.

Теги: НАТО, Великобритания, Италия, Япония, технологии, истребители, самолеты, искусственный интеллект, инновации, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (149237)
2
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (125533)
3
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (56326)
4
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (56019)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (53075)
6
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (44039)
7
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (40986)
8
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (40382)
 
 
 
 