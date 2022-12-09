Великобритания вместе с Италией и Японией построит истребитель нового поколения

Истребитель нового поколения будет введен в эксплуатацию к 2035 году Фото: BAE Systems Air / Twitter

Страны запустили глобальную боевую авиационную программу – GCAP (The Global Combat Air Programme). Она предусматривает создание сотен высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании в течение следующих 10 лет.

Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest заменит Typhoon и станет реактивным самолетом следующего поколения. Он будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет иметь автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных. Технологии управления жестами и отслеживания глаз смогут измерять рабочую нагрузку пилота, выявляя усталость и умственное напряжение. Встроенный искусственный интеллект позволит летательному аппарату оставаться в бою, даже если пилот потеряет сознание, отметил Sky News. В кабине не будет циферблатов, а сам самолет будет почти невидимым для радаров.

Боевые самолеты, разработанные в рамках партнерства, вероятно, будут совместимы с истребителями других партнеров НАТО, сообщили в правительстве.

"Чтобы защитить наш народ и наших союзников, мы должны оставаться на переднем крае достижений в области обороны", – написал в Twitter премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

To protect our people and our allies we need to stay at the cutting-edge of advancements in defence.



That is why PM @kishida230, PM @GiorgiaMeloni and I have today agreed the development of the next-generation of combat aircraft – creating jobs and bolstering our security. — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 9, 2022