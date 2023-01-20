Венгрия заблокировала транш помощи ЕС Украине – СМИ

Речь идет примерно о €0,5 млрд из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют летальное оружие и средства защиты для Украины с начала войны.

Страны Евросоюза окажут давление на Будапешт в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС, пишет RMF. До сих пор Венгрия, которая сама не поставляет оружие Украине, воздерживалась от голосования при принятии решений по последующим траншам помощи и не блокировала эту поддержку.

Венгерское вето возмущает дипломатов ЕС, потому что не имеет другого оправдания, кроме того, что оно благоприятствует России, отмечает издание.

При этом Евросоюз может пойти по другому пути, говорится в статье. Когда Венгрия заблокировала €18 млрд макрофинансовой помощи Украине в начале декабря, ЕС принял правовой акт, который позволил бы доставить эту помощь в обход Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и в итоге 27 странам удалось принять пакет помощи.

Бюджет Фонда мира, седьмой транш которого на вооружение для Украины блокирует Венгрия, составляет €5,6 млрд. В этом году он был увеличен на €2 млрд в декабре с возможностью дальнейшего увеличения почти до €11 млрд.