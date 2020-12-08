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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Мы действительно не можем выбраться из тупика Минских договоренностей. Нам нужно комплексно решить, что мы можем сейчас сделать

Проблема войны на Донбассе "задавлена" с февраля 2015 года, когда был подписан "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", отметила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Даже захотим выполнить все минские соглашения, это точно не станет причиной вывода войск Россией из Крыма и деоккупации

Украина не получит положительного результата, если продолжит трактовать по-разному Минские договоренности и не примет по этому поводу комплексного решения, считает народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш" 7 декабря. 

"Мы можем как хотим трактовать Минские договоренности. Дополнять, вычитывать, фантазировать, но от этого результат будет не нулевым, а даже отрицательным. Проблема есть, она задавлена, она с 12 февраля 2015 года (со дня подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений". – "ГОРДОН") преследует нас, и мы действительно не можем выбраться из тупика Минских договоренностей. Гениальный [пятый президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко] действительно "заставил [президента РФ Владимира] Путина", как он говорил, а сейчас я цитирую его, подписать такой порядок выполнения Минских договоренностей. И теперь нам надо решить: можем ли мы взять на себя ту политическую часть или не можем? Потому что, если мы привяжемся к НАТО, при всем уважении, к тому, знаем ли мы, чего хочет Россия или не хочет, и даже захотим выполнить все Минские соглашения, это точно не станет причиной вывода войск Россией из Крыма и деоккупации. Давайте комплексно решим, потому что хотеть мы можем много, а что мы можем сейчас сделать?" – отметила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года. Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

Споры ведутся в том числе вокруг последовательности выполнения пунктов соглашения: проводить местные выборы в ОРДЛО до передачи контроля над границей Украине или после.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоятся только после вывода оккупационных войск и согласно украинскому законодательству.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Донбасс, Минские соглашения, Ирина Верещук, война на Донбассе
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