Верховная Рада может разрешить осужденным за коррупцию и пьяное вождение призываться в Силы обороны – законопроект

Наказание мобилизованным предлагается отменять или сокращать на время службы Фото: ЕРА

В пояснительной записке указано, что сейчас в стране "предусматривается возможность отмены меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации в случае введения военного положения". Однако действенные механизмы для этого в украинском законодательстве не разработаны.

Авторы законопроекта хотят разрешить призывать по желанию осужденных за коррупцию, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Военную службу предлагается разрешить тем, кому назначено наказание в виде ограничения свободы или исправительных работ, а также для тех, кто получил срок лишения свободы до пяти лет и суд приходит к выводу о возможности оправдании осужденного без отбывания наказания, применив испытательный срок.

Законопроект предусматривает, что разрешение на мобилизацию будут выдавать суды. Предполагается, что для призвавшихся наказание будет либо отменено, либо сократится на время службы.