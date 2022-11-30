ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховная Рада может разрешить осужденным за коррупцию и пьяное вождение призываться в Силы обороны – законопроект

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наказание мобилизованным предлагается отменять или сокращать на время службы
Наказание мобилизованным предлагается отменять или сокращать на время службы
Фото: ЕРА

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект№8243, предлагающий разрешить военную службу в Украине во время мобилизации осужденным за некоторые категории преступлений.

В пояснительной записке указано, что сейчас в стране "предусматривается возможность отмены меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации в случае введения военного положения". Однако действенные механизмы для этого в украинском законодательстве не разработаны.

Авторы законопроекта хотят разрешить призывать по желанию осужденных за коррупцию, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Военную службу предлагается разрешить тем, кому назначено наказание в виде ограничения свободы или исправительных работ, а также для тех, кто получил срок лишения свободы до пяти лет и суд приходит к выводу о возможности оправдании осужденного без отбывания наказания, применив испытательный срок.

Законопроект предусматривает, что разрешение на мобилизацию будут выдавать суды. Предполагается, что для призвавшихся наказание будет либо отменено, либо сократится на время службы.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Теги: Верховная Рада, мобилизация, призыв, законопроект, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (184200)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (153854)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (118082)
4
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (85394)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (68539)
6
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (67056)
7
Никитюк показала свое авто. Фото (65527)
8
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (53668)
 
 
 
 