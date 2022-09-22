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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вернулись только 20%". Сестра обменянного азовца Кротевича просит "не раздувать эйфорию", чтобы не травмировать семьи остающихся в плену бойцов

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 азовцы
Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Освобожденные в результате обмена 21 сентября украинские военные получили мобильные телефоны для связи с родными и проходят медицинское обследование. Об этом в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouТube, сообщила представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" и сестра вернувшегося в Украину начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич.

По ее словам, обмен был в секрете до последнего момента, и, встречая парней и девушек из плена, члены ассоциации не знали, кто именно вернется. 

"Не знали, кто будет в списках, и это был сильный шок. И мы точно не ждали быстрого возвращения командиров", – сказала она.

Пять лидеров азовцев – Сергей Волынский (Волына), Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), Олег Хоменко (Апис) и Денис Шлега, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, вывезены в Турцию и будут находиться под покровительством президента Рейджепа Эрдогана до конца войны. 

Ни они, ни те, кто прибыл, в Украину, по словам Кротевич, не знали, куда их везут оккупанты. Сейчас они находятся в секретном месте и с помощью врачей приходят в себя.

"Я с ним [братом] поговорила, но мы с ним не пообщались пока так, как хотелось. Они сейчас проходят медицинский осмотр. И сами, если честно, в шоке. Они не знали, куда их везут и были потрясены, что обмен произошел", – отметила женщина.

В эфире она озвучила просьбу к СМИ "не раздувать эйфорию", потому что вернуть пока удалось только пятую часть из тех, кого Россия взяла в плен на "Азовстали". Родственники тех, кто еще не дома, болезненно воспринимают победные реляции в прессе.

"Это только 20% процентов людей, которые нам нужны. Мы продолжаем борьбу за остальных. И мы требуем вернуть всех защитников "Азовстали", для того нам нужна поддержка и журналистов, и всего мира", – добавила Кротевич.

Контекст:

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Ектерину Полищук (Пташку), морского пехотинца Михаила Дианова, главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. 

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. РФ передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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