"Вернулись только 20%". Сестра обменянного азовца Кротевича просит "не раздувать эйфорию", чтобы не травмировать семьи остающихся в плену бойцов

По ее словам, обмен был в секрете до последнего момента, и, встречая парней и девушек из плена, члены ассоциации не знали, кто именно вернется.

"Не знали, кто будет в списках, и это был сильный шок. И мы точно не ждали быстрого возвращения командиров", – сказала она.

Пять лидеров азовцев – Сергей Волынский (Волына), Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), Олег Хоменко (Апис) и Денис Шлега, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, вывезены в Турцию и будут находиться под покровительством президента Рейджепа Эрдогана до конца войны.

Ни они, ни те, кто прибыл, в Украину, по словам Кротевич, не знали, куда их везут оккупанты. Сейчас они находятся в секретном месте и с помощью врачей приходят в себя.

"Я с ним [братом] поговорила, но мы с ним не пообщались пока так, как хотелось. Они сейчас проходят медицинский осмотр. И сами, если честно, в шоке. Они не знали, куда их везут и были потрясены, что обмен произошел", – отметила женщина.

В эфире она озвучила просьбу к СМИ "не раздувать эйфорию", потому что вернуть пока удалось только пятую часть из тех, кого Россия взяла в плен на "Азовстали". Родственники тех, кто еще не дома, болезненно воспринимают победные реляции в прессе.

"Это только 20% процентов людей, которые нам нужны. Мы продолжаем борьбу за остальных. И мы требуем вернуть всех защитников "Азовстали", для того нам нужна поддержка и журналистов, и всего мира", – добавила Кротевич.