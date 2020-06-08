Власти Севастополя собираются возродить ДОСААФ

В аннексированном Крыму хотят дать новую жизнь ДОСААФ – организации, которая была популярна в советское время. О ее возрождении заявил так называемый временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Подконтрольные России власти в аннексированном Крыму решили возродить ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) – организацию, которая занималась подготовкой молодых людей к службе в армии. Об этом 8 июня заявил так называемый временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Сейчас по всей России, в том числе в Севастополе, проходит призывная кампания. Хочется, чтобы в вооруженные силы приходили подготовленные ребята, и здесь очень важную роль выполняла структура ДОСААФ. Сегодня во время заседания [комитета по обороне Совета Федерации] обсуждалось будущее этой организации. Вопросы простые – нужно возобновить материально-техническую базу, решить земельно-имущественные вопросы и вопросы финансирования", – отметил он.

По информации Развожаева, организация возобновила подготовку военных водителей. ДОСААФ планируют вернуть аэродром в Юхариной Балке для возобновления подготовки специальностей, связанных с авиацией. Также обсуждается вопрос о создании морской школы.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 2015 года Россия в аннексированном Крыму призвала в вооруженные силы около 22,5 тыс. человек.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.