Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Севастополя собираются возродить ДОСААФ

В аннексированном Крыму хотят дать новую жизнь ДОСААФ – организации, которая была популярна в советское время. О ее возрождении заявил так называемый временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупационные власти Крыма возрождают ДОСААФ, чтобы в армию приходила "подготовленная молодежь"
Оккупационные власти Крыма возрождают ДОСААФ, чтобы в армию приходила "подготовленная молодежь"
Фото: depositphotos.com

Подконтрольные России власти в аннексированном Крыму решили возродить ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) – организацию, которая занималась подготовкой молодых людей к службе в армии. Об этом 8 июня заявил так называемый временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Сейчас по всей России, в том числе в Севастополе, проходит призывная кампания. Хочется, чтобы в вооруженные силы приходили подготовленные ребята, и здесь очень важную роль выполняла структура ДОСААФ. Сегодня во время заседания [комитета по обороне Совета Федерации] обсуждалось будущее этой организации. Вопросы простые – нужно возобновить материально-техническую базу, решить земельно-имущественные вопросы и вопросы финансирования", – отметил он.

По информации Развожаева, организация возобновила подготовку военных водителей. ДОСААФ планируют вернуть аэродром в Юхариной Балке для возобновления подготовки специальностей, связанных с авиацией. Также обсуждается вопрос о создании морской школы.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 2015 года Россия в аннексированном Крыму призвала в вооруженные силы около 22,5 тыс. человек.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, аннексия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS