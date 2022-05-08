"Вместе мы едины". В Украину прибыла первая леди США Джилл Байден

"В Ужгороде с рабочим визитом находятся первая леди США Джилл Байден и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская", – говорится в публикации.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Перед визитом в Украину Джилл Байден встретилась в Румынии и Словакии с украинскими беженцами. "Вместе мы едины для Украины. Я надеюсь, что, находясь здесь, смогу передать миру, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир, и напомнить им, что они не одиноки", – написала она в Twitter после встречи.