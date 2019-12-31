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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воевавший за боевиков Лусварги находится в "ДНР" – адвокат

Адвокат Валентин Рыбин опроверг информацию о том, что в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса воевавший за "ДНР" бразилец Рафаэль Лусварги должен был отправиться в Бразилию.

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В Украине Лусварги был осужден к 13 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации
В Украине Лусварги был осужден к 13 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации
Фото: radiosvoboda.org

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования "ДНР" и был выдан боевикам в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, находится на терроритории, подконтрольной "ДНР".

Это в комментарии "Радіо Свобода" 31 декабря подтвердил Валенин Рыбин, который был адвокатом бразильца. 

Рыбин опроверг информацию о том, что его бывший клиент в рамках обмена должен был отправиться самолетом из Борисполя в Бразилию.

Адвокат не назвал точное место пребывания Лусварги. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что тот намерен вернуться в Бразилию. 

29 декабря "Громадське радіо" сообщало, что Лусварги отказался лететь в Бразилию и решил уехать из контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", где проходил обмен, а оттуда в Россию.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Теги: Украина, Бразилия, ДНР, Валентин Рыбин, Рафаэль Лусварги, обмен удерживаемыми лицами
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