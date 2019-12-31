Воевавший за боевиков Лусварги находится в "ДНР" – адвокат

Адвокат Валентин Рыбин опроверг информацию о том, что в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса воевавший за "ДНР" бразилец Рафаэль Лусварги должен был отправиться в Бразилию.

В Украине Лусварги был осужден к 13 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации Фото: radiosvoboda.org

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования "ДНР" и был выдан боевикам в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, находится на терроритории, подконтрольной "ДНР".

Это в комментарии "Радіо Свобода" 31 декабря подтвердил Валенин Рыбин, который был адвокатом бразильца.

Рыбин опроверг информацию о том, что его бывший клиент в рамках обмена должен был отправиться самолетом из Борисполя в Бразилию.

Адвокат не назвал точное место пребывания Лусварги. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что тот намерен вернуться в Бразилию.

29 декабря "Громадське радіо" сообщало, что Лусварги отказался лететь в Бразилию и решил уехать из контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", где проходил обмен, а оттуда в Россию.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.