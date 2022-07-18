ВР запретила взыскивать долги за коммунальные услуги во время войны

За проголосовали 287 депутатов.

"Временно на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги", – указывается в законопроекте.

Принятый документ предполагает приостановку исполнительных производств не только по должникам – физическим лицам. Он запрещает подавать в суд за долги по коммуналке на предприятия оборонно-промышленного комплекса, определенные в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Также от ответственности временно освобождаются органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.

Авторы поправок указывают, что это принятый закон "будет способствовать защите конституционных прав и свобод человека и гражданина".