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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВР запретила взыскивать долги за коммунальные услуги во время войны

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"За" проголосовали 287 депутатов
"За" проголосовали 287 депутатов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект 7531 о внесении изменений в закон Украины "Об исполнительном производстве". Депутаты запретили взыскание с определенных организаций и физических лиц долгов за жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения.

За проголосовали 287 депутатов.

"Временно на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги", – указывается в законопроекте.

Принятый документ предполагает приостановку исполнительных производств не только по должникам – физическим лицам. Он запрещает подавать в суд за долги по коммуналке на предприятия оборонно-промышленного комплекса, определенные в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Также от ответственности временно освобождаются органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины. 

Авторы поправок указывают, что это принятый закон "будет способствовать защите конституционных прав и свобод человека и гражданина".

Контекст:

6 марта министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил о решении правительства не штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.  "Люди не должны нести дополнительную финансовую обузу по оплате коммунальных услуг. Поэтому правительство приняло решение запретить взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", – заявил он. Также Кабинет министров запретил останавливать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты.

Теги: Верховная Рада, жилищно-коммунальные услуги, законопроект, ЖКХ, война России против Украины, исполнительная служба
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