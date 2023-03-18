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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вряд ли у генсека будет эксклюзив". Кислица прокомментировал заявления ООН по поводу возможности переговоров Гутерриша с Путиным

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Кислица: С Путиным будут встречаться: следователи, прокуроры, конвоиры, руководители и сотрудники пенитенциарных служб и учреждений, адвокаты, стряпчие, сокамерники
Кислица: С Путиным будут встречаться: следователи, прокуроры, конвоиры, руководители и сотрудники пенитенциарных служб и учреждений, адвокаты, стряпчие, сокамерники
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал заявление спикера генсека ООН Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика, который не исключил встреч генсека с президентом РФ Владимиром Путиным даже после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест последнего.

"Также "при необходимости" с Путиным будут встречаться: следователи, прокуроры, конвоиры, руководители и сотрудники пенитенциарных служб и учреждений, адвокаты, стряпчие, сокамерники… ну и еще санитары, попы, кабаевы. Поэтому вряд ли у генсека будет эксклюзив", – написал Кислица в Twitter.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, ООН, переговоры, Сергей Кислица, война России против Украины, Международный уголовный суд, Антониу Гутерриш, Стефан Дюжаррик
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