ВСУ 4 октября отразили атаки войск РФ в районе 10 населенных пунктов – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия 4 октября поразили пункт управления, и два района сосредоточения живой силы и техники оккупантов Фото: EPA

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов.

"Подтверждено поражение двух опорных пунктов, восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – сообщили в пресс-центре.

Также в Генштабе уточнили потери оккупантов за 3 октября.

"По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск", – говорится в сообщении.