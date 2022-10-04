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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ 4 октября отразили атаки войск РФ в районе 10 населенных пунктов – Генштаб

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Ракетные войска и артиллерия 4 октября поразили пункт управления, и два района сосредоточения живой силы и техники оккупантов
Ракетные войска и артиллерия 4 октября поразили пункт управления, и два района сосредоточения живой силы и техники оккупантов
Фото: EPA

Украинские военные 4 октября отразили атаки российских оккупантов в районе 10 населенных пунктов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов.

"Подтверждено поражение двух опорных пунктов, восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – сообщили в пресс-центре.

Также в Генштабе уточнили потери оккупантов за 3 октября.

"По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск", – говорится в сообщении.

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов Украины.

4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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