ВСУ 4 октября отразили атаки войск РФ в районе 10 населенных пунктов – Генштаб

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка", – говорится в сообщении.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов.
"Подтверждено поражение двух опорных пунктов, восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов", – сообщили в пресс-центре.
Также в Генштабе уточнили потери оккупантов за 3 октября.
"По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск", – говорится в сообщении.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов Украины.
4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.