ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

По данным пресс-центра, за день оккупанты нанесли 10 авиаударов штурмовой авиацией и гелиеоптерными парами, потерь с украинской стороны нет.

"В то же время наши три вертолетны удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов. Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", – говорится в сообщении.