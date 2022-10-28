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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ взяли в плен 12 мобилизованных россиян и сняли видео, как они говорят "Слава Украине!" – стратком

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В плен ВСУ попали 12 оккупантов
В плен ВСУ попали 12 оккупантов
Скриншот: Оперативний ЗСУ / Telegram

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады захватили в плен 12 российских оккупантов. Об этом 28 октября сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ в Telegram.

Большинство пленных были мобилизованы из Белгородской области РФ, еще двое – из Липецка и Владимира.

Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" опубликовал видео, как пленные хором говорят: "Слава Украине! Путин – п...дарас".

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Теги: мобилизация, плен, пленные, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, россияне
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