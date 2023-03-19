Вучич заявил, что ордер на арест Путина затруднит общение с ним для достижения мира в Украине

Вучич назвал "бессмысленным" вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Сербию Фото: ЕРА

По словам Вучича, выдача ордера "будет иметь плохие политические последствия" и свидетельствует о "большом нежелании говорить о мире и перемирии" в Украине.

Президент Сербии, которого агентство называет "популистом, хваставшимся в прошлом личными отношениями с Путиным", задается вопросом: "С кем вы теперь собираетесь говорить?"

Вучич назвал "бессмысленным" вопрос, арестуют ли Путина в случае, если тот приедет в Сербию, и выразил сомнения, что Путин куда-то поедет, "пока продолжается конфликт" в Украине.