Яценюк: Россия предоставила африканским странам помощи на $28 млн. Это 1/100 от помощи, которую предоставили британцы, 1/13 от того, что РФ дала Кубе

Угрожает ли Украине пребывание вагнеровцев в Беларуси? Конечно, угрожает. Да, количество сегодня незначительное, но еще раз напомню, что на прошлой неделе было зафиксировано перемещение около трех сотен автомашин и техники, сопровождавшихся преступниками террористической организации ЧВК "Вагнер"



– Что-то происходит на территории Беларуси... Премьер Польши Моравецкий говорит, что 100 вагнеровцев пошли в направлении Сувалкского коридора. Путин и Лукашенко говорят, что вагнеровцы могут пойти в Польшу. Пойдут ли вагнеровцы на Польшу, пойдет ли российская армия на Польшу, нападет ли Россия на дружественную нам страну?

– Когда самопровозглашенный диктатор фактически лег под Россию, это стал федеральный белорусский округ РФ. Поэтому это происходит на территории РФ, которая называется Беларусь. А что происходит? Это никакие не вагнеровцы, о чем мы с вами не раз говорили. Это спланированная операция ГУР ГШ, Главного разведывательного управления Генштаба РФ, вместе с ФСБшниками и их приспешником Пригожиным. Военный преступник, убивавший русских солдат, присягавших русскому государству, которых военный преступник Путин должен защищать, – он появился в Петербурге на саммите африканских стран и России. Это еще одно свидетельство, что ЧВК "Вагнер" – никакая не частная компания. Это террористическая организация, являющаяся частью российских спецслужб и вооруженных сил. И они сейчас раскачивают ситуацию у границ Европейского союза и Украины, чтобы дестабилизировать как политическую ситуацию в этих странах, так и просто пугать.

К чему это приведет? Это не приведет ни к чему, кроме того, что Польша объявила еще две недели назад об увеличении собственного военного контингента. Напомню также, что Польша построила стену. Финляндия строит стену по тому же проекту, который строили мы, начали в 2014 году. Жаль, что не завершили строительство. Будь я премьером, конечно, завершили бы. В принципе, угрожает это странам – членам НАТО или угрожает это с военной точки зрения Польше? Нет, не грозит. Но это четкая направленная провокация для дестабилизации ситуации.

– То есть россияне в Польшу не пойдут?

– Россияне не могут пойти на Польшу, потому что Польша является членом НАТО. Россияне только могут устраивать провокации. Россияне могут только умышленно создавать напряжение на границе, чтобы, возможно, воспользовавшись провокацией, двигать какую-то свою повестку дня о том, что, видите ли, уже и НАТО нападает на Беларусь. Это классический нацистский подход. Как нацисты напали на польское радио накануне фактически Второй мировой войны – то же делают и русские. Но влияет ли это на безопасность стран – членов Альянса? Нет. Угрожает ли Украине пребывание вагнеровцев в Беларуси? Конечно, угрожает. Да, количество сегодня незначительное, но еще раз напомню, что на прошлой неделе было зафиксировано перемещение около трех сотен автомашин и техники, сопровождавшихся военнослужащими, преступниками террористической организации ЧВК "Вагнер". Идет накопление, идет игра, руководимая Путиным.

– Контрнаступление ВСУ, такое желанное, идет, к сожалению, не теми темпами, как нам хотелось бы, но идет. Определенные продвижения у нас есть на юге. Накопление успехов дает нам надежду. Как вы думаете, мы можем закончить победой, то есть выходом на границы Украины в этом году, или нет?

– На мой взгляд, невозможно одним контрнаступлением отвоевать все территории в границах 1991 года. Я не вижу реальных возможностей завершить войну победой в 2023 году. В отличие от некоторых "экспертов", других бестолковых, просто ляпал, которые хотели получить больше лайков, наши союзники и наш Генштаб прекрасно осознавали, что это кровавая, ужасная война и что россияне окопались на десятки километров. Каждый километр, который Украина будет отбивать, будет полит кровью и потом. Эти вещи сейчас подтвердились.

Что хорошо? Во-первых, я вижу более адекватную оценку наших западных партнеров. На первых порах на партнеров повлияли длинные языки отдельных украинских псевдоэкспертов. Мол, от этого контрнаступления зависит все. Нельзя возлагать чрезмерные ожидания на важную, существенную… Возможно, в текущем году это ключевая военная операция. Но это одна из военных операций. Нельзя привязывать чрезмерные ожидания, мол, сколько Украина отвоюет, а дальше нужно думать, что делать. И когда речь идет о том, что дальше делать, то некоторые голоса звучали, что, возможно, будет вариант переговоров. О чем переговоры, с кем переговоры? Во-первых, нам не о чем говорить. Мы можем говорить только о восстановлении полностью территориальной целостности Украины, выводе российских войск с территории Украины, репарациях, которые должна заплатить Россия. Уголовная ответственность России перед Украиной. Вот все базовые вещи, о которых мы можем вести переговоры.

С другой стороны, Путин не готов ни к каким переговорам, кроме как о капитуляции. Его идея – затянуть максимально войну, взорвать единство внутри Украины, взорвать единство западных союзников. Максимально мелкими широкими порезами, чтобы Украина истекала кровью. Чтобы наши западные союзники были больше сконцентрированы на своих внутренних проблемах, чем на глобальных. Дотянуть до того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров и что-то там признать в пределах контролируемых Россией территорий. Это же капитуляция. Этого не будет.

Фото: Арсений Яценюк / Facebook

– Путин на форуме с лидерами африканских стран сказал: "Я же хочу переговоров с Украиной, мы готовы, это Зеленский не готов, Украина не готова, мы же ушли из-под Киева, из Сумской области, потому что была вроде бы такая договоренность". Я делаю вывод, что Путин не умоляет, но очень просит о переговорах. Это так или нет?

– Это категорически неверно. Путин – это лживый военный преступник. Он лжет и продает свой нарратив. Более того, Украина тоже готова на переговоры. Есть 10 пунктов мирного плана Зеленского, там все четко написано. Я согласен со всеми пунктами, за исключением одного. Я настаиваю на том, что единственная гарантия безопасности для Украины – это НАТО.

Почему Путин рассказывает о так называемых переговорах? Это часть гебистской лжи, лежащей в плоскости так называемого мирного плана Китая. В мирном плане Китая – все, кроме мира для Украины. Африканские страны также привезли некий мирный план. Бразилия предлагала свой мирный план. Все предлагают мирные планы. Это страны, которые в Совете Безопасности или на сессиях Генассамблеи ООН занимают так называемую нейтральную позицию. В войне России против Украины не может быть нейтральной позиции. Какой может быть нейтралитет по отношению к преступлениям против человечности? Это не нейтралитет. Это значит, что вы по одну сторону с преступниками. Те, кто поддерживает так называемый нейтралитет, – вы такие же преступники, как и Путин. Поэтому он, учитывая то, что проходит саммит, это просто компиляция фраз, которую он всегда использует, о том, что "мы готовы к переговорам, Украина и Запад не готовы". Но дьявол всегда в деталях. Но он готов только к тому, что Украина подпишет капитуляцию.

– Любопытно. Приехали лидеры африканских стран в Санкт-Петербург. Немного их приехало… Я думаю, что и Соединенные Штаты, и мощные страны Европы сказали многим лидерам: "Туда не езжайте", – и они не приехали. Но те, кто приехал… Что делал Советский Союз, что делала и делает Россия? Они брали на обучение много африканских студентов (я сам учился в Киевском инженерно-строительном институте, помню, сколько у нас училось студентов из-за границы). Преимущественно они брали этих студентов, учили их русскому языку, учили любви к Советскому Союзу, к России, а затем подвербовывали. В результате лидеры некоторых африканских стран говорят Путину: "Я учился в Советском Союзе, знаю русский язык, у меня жена – россиянка, я так люблю Россию…" То есть мощное влияние на Африку благодаря этой дальновидной политике Советского Союза. Скажите, пожалуйста: зачем Путин пригласил к себе в Питер столько лидеров африканских стран и что он хочет этим сказать миру?

– В принципе, вы правильно рассказали общую картину отношений России с африканскими странами, которая является следствием и наследием советской политики по отношению к африканским странам. Путин их пригласил только с одной целью – чтобы продемонстрировать, что он не изолирован. Он их пригласил потому, что ему нужны голоса в ООН.

– А нужны?

– Конечно, нужны. Если вы посмотрите на голосование этих стран в ООН, вы увидите, что из 54 стран африканского континента на стороне Украины было всегда плюс-минус 17 стран. Две страны находились постоянно на стороне России. А другие страны, то есть больше половины, нейтральны. То есть воздерживались от голосования. Но очень интересно было бы нам посмотреть в цифры и понять, как Россия влияет на африканский континент. Я начну с того, что администрация Зеленского правильно начала делать политику диалога с африканскими странами. Я, будучи министром иностранных дел, запланировал поездку в африканские страны, но изменились обстоятельства, и я не успел это сделать, потому что стал спикером парламента. Теперь посмотрим, каковы отношения России. Россия и советы – это все равно. Путин хочет быть советами, только Россия – это не советы. И ему очень далеко до советов. Хотя именно с этой травмой он живет и именно поэтому хочет восстановить Советский Союз. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что такова "великая путинская Россия". Вы знаете, каков общий объем торговли африканского континента с Россией?

– Думаю, очень мало.

– 2%. А вы знаете, сколько этот преступник оказал международной помощи африканским странам?

– Миллиардов 20, наверное.

– 28 миллионов. Это одна сотая от помощи, оказанной британцами.

– Я имею в виду списание долгов.

– Я говорю о конкретной двусторонней помощи. Цифра в 2021 году. И это 1/13 от того, что Россия дала Кубе. То есть если вы посмотрите на экономическую статистику, то она не дает никакого объяснения, как может быть такое, чтобы африканские страны были заинтересованы в отношениях с Россией. А если вы еще посмотрите на отношение африканских стран к России… Так положительное отношение африканских стран: №1 – Китай, №2 – Соединенные Штаты, №3 – ООН, №4 – колониальные страны и №5 – региональные государства, и только №6 – Россия. Если по американцам и китайцам 50+, то по России – всего-навсего 35%. Да, это до войны было, 2021 год.

Самый пик сезона – когда военный преступник Путин решил помочь африканским странам, чтобы они не умерли от голода. Когда он рассказывал африканцам, что Украина не играет никакой значительной роли на мировом рынке продовольствия. Что он сказал? Что Россия хочет полностью вытеснить Украину с мирового зернового рынка. И фактически он подтвердил то, что одна из задач блокирования "зернового соглашения" – это вытеснение Украины и нанесение миллиардов ущерба Украине. Ущерб от блокирования экспорта зерна и блокирования продаж зерна в Европейский союз будут составлять $10 млрд в год. Сумма поддержки Европейского союза – $12 млрд в год. Возвращаясь к его фразе, он от 25 до 50 тыс. тонн поставит зерна в африканские страны. Если взять Зимбабве, Буркина-Фасо и, например, Сомали, это три – пять буханок хлеба в год на одного гражданина Сомали, Буркина-Фасо или Зимбабве. Это даже не пиар, а какая-то дешевая взятка. Президент ЮАР заявил, что мы не приехали ничего клянчить.

Но то, что Путин не поедет на БРИКС, потому что выдан ордер на арест Международным уголовным судом, – я считаю, это существенная победа мировой юстиции. ЮАР фактически сказала, что они выполнят ордер на арест Путина. Поэтому общая картинка следующая. Путин хотел продемонстрировать, что он не изолирован. Путин хотел и объявил о выдаче дешевой взятки в размере 25–50 тыс. тонн зерна. Если вы посмотрите, кто приехал на саммит, и сравните с первым африкано-российским саммитом в 2019 году, то вы увидите, что в текущем году приехало только 17 глав государств, а на первый приехало 43. Это знаковые вещи. Другие африканские страны присутствовали для того, чтобы просто не ссориться с Россией. Чем Африка интересна России. В первую очередь из-за ЧВК "Вагнер", из-за добычи полезных ископаемых, из-за бриллиантов, из-за золота. Из-за военных переворотов, которые Россия поддерживает или совершает в разных странах Африки благодаря ЧВК "Вагнер".

Возможно, Шойгу уехал в Северную Корею договариваться о поставках военной техники, вооружения и снарядов. Россия страдает от их нехватки

– Как в Нигере сейчас.

– Да, совершенно точно. Президент Центральноафриканской Республики – просто заложник Путина и вагнеровцев. Поэтому экономическая статистика говорит, что никаких связей быть не может. А вот темная статистика, теневые соглашения, лежащие в плоскости добычи полезных ископаемых, торговли наркотиками, военных переворотов, снабжения вооружением, удобрения почвы антизападных настроений, – это и есть политика Путина. И именно поэтому он пытается общаться с африканскими странами. Этот саммит – ничто иное, как, по моему убеждению, пощечина Путину.

– Еще скрытая взятка Путина лидерам африканских стран. Это списание долгов. Огромное, масштабное списание долгов на миллиарды и миллиарды...

– Я видел эту информацию. Но, во-первых, нужно посмотреть по России. Во-вторых, нужно посмотреть по Китаю, потому что Китай туда много средств вкладывал. Я буду готов прокомментировать это так называемое списание долгов позже… Советы то же делали. Сначала накручивали долги, а потом вроде бы списывали. Я убежден, что это списание долгов – это никакое не списание. В одну дверь они заходят, а из другой выходят. То есть из другой двери они вынесли какие-то национальные богатства или активы из этих стран, которым вроде бы списали долги.

– Лидеры африканских стран поехали в Петербург, к Путину, а военный преступник Шойгу уехал в Пхеньян, к Ким Чен Ыну. Понятно, что Россия в его лице ищет снаряды, впрочем, его довольно помпезно встретили, устраивали парад даже. Очень смешно смотреть, как эти генералы вместе с Шойгу, у всех орденов столько, что я столько не видел даже у Брежнева. Что это было, Арсений Петрович?

– Шойгу тоже свои бляшки нацепил, нет?

– Звезда героя России и немножечко колодочек.

– Видите, Пригожин – герой России, убивающий солдат, подчиненных Шойгу. Шойгу – герой России, который тихонько закрыл рот и не то что не болтает, а даже виду не подает… Это серьезные герои. Относительно того, почему они уехали. Там ведь была не только Россия. В Северной Корее был Китай. И это первый визит министра обороны преступной РФ, кажется, за два десятка лет. Почему он туда поехал? Здесь есть более глубокая вещь, о которой мы поговорим. Это вообще было 70 лет с момента, когда было подписано соглашение о перемирии между Северной и Южной Кореей.

– Есть ли параллели между корейским конфликтом и войной между Россией и Украиной?

– Параллели в том, что тогда США помогали Южной Корее, а сейчас помогают Украине. Тогда на стороне Северной Кореи была Россия, поставлявшая туда вооружение, и в войну вступил Китай.

– И россияне воевали в Корее.

– И те, и другие были непосредственно задействованы. Конечно, исторические параллели есть. Вообще в истории меняются даты, названия, но суть веками остается одна. Почему туда поехал Шойгу? Возможно, чтобы договариваться о поставках военной техники, вооружения и снарядов. Это для России крайне важно, Россия страдает от нехватки. Основа северокорейской экономики – 95% торговли с Китаем, а с Россией – 0,1%. Но вся экономика – военная экономика, потому что количество северокорейской армии больше, чем армии России. Я думаю, это демонстрация единства с Китаем. Это демонстрация единства Китая и России с Северной Кореей, имеющей ядерное оружие и угрожающей свободному миру. Это попытка получить военную помощь от Северной Кореи. Явно были переговоры не только между Шойгу и северокорейскими соучастниками преступлений, но и с китайцами. Это была демонстрация… Собралась ось зла. Ось зла – это Северная Корея, Россия. Туда еще можно многих включить. Соседи оси зла, китайцы, занимают позицию, далекую от того, чтобы поддерживать мировой порядок, и очень далекую от той, которую должна занимать страна – постоянный член Совета Безопасности ООН.

– Так дадут что-нибудь корейцы россиянам или нет?

– Во-первых, они дают уже. Здесь даже нет никаких сомнений. Офис директора национальной разведки США обнародовал недавно рапорт, где говорится, что Китай помогает России, снабжая товарами двойного назначения. Но сейчас у нас уже есть документ, подтверждающий это. И помощь в обходе финансовых, экономических санкций. Фактически это союзники России в большей или меньшей степени.

– В Китае тоже происходят чудесные вещи. Ван И, являвшийся секретарем Компартии Китая по международным отношениям, а перед этим много лет министром внешних связей, снова стал министром. А предыдущего министра тихонько куда дели? Теперь в Китае арестовано все руководство ракетных войск стратегического назначения. Было заявление, что сын руководителя ракетными войсками в США передавал американцам китайские военные секреты…

– К величайшему сожалению, Китай строит диктатуру. Си получил безлимитный срок, чего не было в Китае несколько десятков лет. Потому что сменность политической элиты все равно была. Экономически Китай выглядит не так хорошо, как все ожидали, после того, как Китай снимет "ковидные" запреты. У Китая есть экономические проблемы. Плюс это и на нас оказывает непосредственное влияние, но США приняли решение поставлять Тайваню вооружение. Общий бюджет составляет $1 млрд, но $345 млн уже принято решение из запасов вооружений США передать Тайваню. Это решение оказывает существенное влияние, в том числе и на Китай. Понятно, что американцы этим демонстрируют, что они Китай сдавать не будут. Но понятно также, что часть вооружения, передаваемого Тайваню, а там передаются и Javelin, и Stinger, и противоракетная оборона, амуниция, – это вооружение, которое нужно и Тайваню, и Украине. Потому в Китае ситуация непростая. Но еще раз подчеркиваю, что Китай строит диктатуру и имеет целью строительство нового мира. И в этом новом мире, полагаю, Китай поставил задачу доминирования и установления собственного, китайского мирового порядка.

– Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, когда мы будем в Крыму, ответил коротко: "Скоро". Что вы по этому поводу думаете?

– Я остаюсь на своих позициях. Я верю в то, что придет время, когда Украина отвоюет все. Но я знаю, что этот путь очень длинный, тяжелый, кровавый, драматический, но единственно верный. Ожидания должны соответствовать реальности.

Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

– Вы видели, как Ольга Харлан, наша прекрасная фехтовальщица, поступила с побежденной россиянкой? Что вы думаете о поступке Харлан?

– Я думаю, что она победила не россиянку, она победила Россию. Она победила заскорузлых консерваторов, рассказывающих, что мировой порядок – именно такой: мы не можем конфисковывать российские активы, мы не можем вводить такие санкции, мы не можем привлечь Путина к уголовной ответственности, потому что есть иммунитет… Мы не можем это, мы не можем то. И получается, что в это время в мире совершаются ужасающие преступления против суверенного государства и против мирных, невинных людей. Ее поступок заставил федерацию фехтовальщиков изменить правила. Теперь не надо россиянам пожимать руку. Как, оказывается, все просто. Правильный, честный, нравственный поступок заставил изменить букву закона. Буква международных правил должна отстаивать достоинство. Для меня произошедшее – это еще один знак, как один человек своим поступком может изменить часть мировой истории. Я никогда не понимал историю "спорт вне политики", "культура вне политики", "музыка вне политики". Это какой-то советский нарратив. Россия всегда использовала культуру, историю, спорт, музыку, науку, чтобы продвигать свои нарративы. Все русские культурные центры в мире – знаете, что это такое?

– Шпионские отделы.

– Это резидентура Службы внешней разведки России. Все российские средства массовой информации типа Russia Today или "Спутник" – пропагандистские СМИ. Вспомните этот ужас, когда Россия была в Сирии. Алеппо разбомблено… Они отправили симфонический оркестр с Гергиевым. Сами разбомбили, сами поддерживали и поддерживают режим Башара аль-Асада, и цинично поехали в Сирию показывать, какие они великие просветители и культурологи.

– Хор Александрова не долетел.

– Помню.

– Как заставить международные спортивные федерации, Международный олимпийский комитет перестать приглашать Россию и Беларусь на спортивные соревнования вообще?

– Еще раз говорю. Международная федерация фехтовальщиков сделала серьезный шаг вперед. То, что Россия участвует в соревнованиях не под российским флагом, без российского гимна, – это было немыслимо еще 10 лет назад. Но это значит, что есть над чем работать. Это значит, что мировое сообщество должно сделать шаги, чтобы нарушающие международное право, совершающие акты агрессии... Такие, как Путин и Россия, должны быть исключены, изолированы от адекватного мира. И здесь нам нужны и африканские страны, и весь мир, чтобы это была общая позиция всех, кто ценит человеческую жизнь, кто ценит и готов защищать право Украины на свой суверенитет и независимость. Оно потихоньку двигается. Но не так быстро, как нужно.

– Что вы думаете о коррупции в военное время?

– Здесь нечего думать – нужно действовать. Я знаю, что говорят ребята, защищающие Украину, которые кладут свою жизнь на передовой. Они также читают новости, также видят, что происходит, – это высшая степень преступления против своего государства. Это подрывает и мораль, и экономику, и дух. Поэтому нужно не думать, а делать. Созданы все органы. И эти органы делают работу. Они должны ее делать еще более эффективно. Лица, совершающие коррупционные преступления, не должны поплатиться только тем, что их уволили – и все. Не уволили, а привлекли к ответственности. Я уже не говорю о том, что Украина хочет стать членом ЕС, членом НАТО. И одним из ключевых условий для членства в ЕС и НАТО является успех в борьбе с коррупцией. Потому как победа в войне с коррупцией помогает победе Украины в войне с Россией.

– Чат: "Говорите по-русски, задолбали".

– Вы тоже задолбали. Ну, не слушайте. Мы ведь говорим для украинской аудитории. Когда мы говорили для русскоязычной аудитории, этот эфир стал одним из ключевых событий на российском телевидении.

– Передачу на росТВ посвятили Яценюку. О чем шла речь?

– А у вас случайно видео нет?

– Поставим видео?

– Но уже в следующий раз давайте поставим. Оно в Facebook есть.

– Но любопытно?

– Я знаю, что они передачи и о вас делают… Это у них ключевое ток-шоу. Там вы, Дмитрий Ильич, Владимир Зеленский, Залужный. И моя скромная персона несколько дней назад была. Весь нарратив, какой боты и идиоты пишут, выложен в российском основном ток-шоу. О миллиарде украденных, о коррупции, о "Стене", о пребывании за границей. Они еще взяли видеоинтервью CNN или я давал кому-то… Написали сверху на русском языке: США, Флорида или Майами, Флорида. Они правильно снимают шоу, правильно показывают, потому что я столько сала за шкуру залил России: начиная с иска против России по "Нафтогазу" и выигранного миллиарда и заканчивая санкциями, торговым эмбарго, энергетической независимостью от России – ну да, ясно.

– В заключение: мне показывали наши ребята из спецслужб бумажку, перехват российских спецслужб, где российские гэбэшники говорили о влиянии на элиту Украины. Об одном говорили, о другом, о третьем, а потом пошла речь о вас. Сказано так, дословно помню: убежденная бандеровская сволочь, говорить бесполезно.

– Это высокая оценка от неприятеля.

– На этой прекрасной ноте о бандеровской сволочи предлагаю завершить. Слава Украине!

– Героям слава и смерть врагам, Дмитрий Ильич.

– До встречи.

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