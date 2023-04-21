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ВОЙНА В УКРАИНЕ

YouTube удалил видео с рекламой ЧВК "Вагнер" – Ткаченко

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Россияне пытались популяризировать ЧВК "Вагнер" на видеохостингах
Россияне пытались популяризировать ЧВК "Вагнер" на видеохостингах
Фото: EPA

YouTube удалил видеоролики, которые популяризировали российскую частную военную компанию "Вагнер", признанную международной преступной организацией. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram 21 апреля.

Ролики набирали миллионные просмотры и распространялись другими каналами, отметил Ткаченко. Он поблагодарил партнеров за оперативность.

Ранее в этот же день министр сообщал, что через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в том числе ЧВК "Вагнер".

"Российская пропаганда меняется и эволюционирует. Кремлевские технологи привлекают все новые каналы и методы распространения нарративов. Такие IT-гиганты, как TikTok или YouTube, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине", – заявил Ткаченко.

Он сообщил, что обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры по мониторингу и прекращению интернет-деятельности ЧВК "Вагнер".

Ткаченко напомнил, что ЧВК "Вагнер" официально признана в США, Великобритании и ЕС транснациональной преступной организацией.

"Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира", – отметил он.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона".

В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колонияхВ британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: YouTube, российская пропаганда, Александр Ткаченко, война России против Украины, ЧВК Вагнер
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