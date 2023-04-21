YouTube удалил видео с рекламой ЧВК "Вагнер" – Ткаченко

Ролики набирали миллионные просмотры и распространялись другими каналами, отметил Ткаченко. Он поблагодарил партнеров за оперативность.

Ранее в этот же день министр сообщал, что через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в том числе ЧВК "Вагнер".

"Российская пропаганда меняется и эволюционирует. Кремлевские технологи привлекают все новые каналы и методы распространения нарративов. Такие IT-гиганты, как TikTok или YouTube, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине", – заявил Ткаченко.

Он сообщил, что обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры по мониторингу и прекращению интернет-деятельности ЧВК "Вагнер".

Ткаченко напомнил, что ЧВК "Вагнер" официально признана в США, Великобритании и ЕС транснациональной преступной организацией.

"Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира", – отметил он.