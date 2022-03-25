За месяц войны у жителей Полтавской области изъяли 11 танков, два бронеавтомобиля и боеприпасы – полиция

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 других боеприпасов", – сказал глава областного управления полиции Евгений Рогачев.

В релизе сказано, что полиция Полтавской области расследует 31 уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

"В случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, немедленно сообщите об этом в полицию на номер 102. Также рекомендуем гражданам, которые нашли и хранят опасные находки у себя дома, сообщить об этом в полицию для дальнейшей добровольной сдачи и использования силами обороны в борьбе с оккупантами. Предостерегаем, что, сохраняя дома взрывоопасные предметы и оружие, вы не только нарушаете закон, но и подвергаете большой опасности себя, своих детей, родных, друзей и знакомых. Берегите себя. Будьте бдительны. Сотрудничайте с Нацполицией, Вооруженными силами Украины и терробороной в целях безопасности наших граждан и победы Украины над врагом!" – обратились авторы релиза к жителям области.

В сообщении не уточняется, в каких именно районах области изымали боеприпасы и бронетехнику. Однако на видео, которое показала пресс-служба полиции, говорится, что один из захваченных у оккупантов танков был в городе Зеньков, который расположен недалеко от Ахтырки Сумской области (там с начала вторжения шли ожесточенные бои, ущерб оценивают в миллиарды гривен).

Официальной информации о том, сколько бронетехники и боеприпасов изъяли у жителей других областей Украины, пока нет.

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