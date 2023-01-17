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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сотрудничество с врагом под арест отправили псевдополицейского – прокуратура Харьковской области

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Подозреваемого задержали 16 января, отметили в прокуратуре
Подозреваемого задержали 16 января, отметили в прокуратуре
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В Харьковской области нашли и задержали мужчину, который сотрудничал с так называемой полицией российских оккупантов до деоккупации Купянска. Об этом проинформировала 17 января в Facebook областная прокуратура.

"В Харьковской области задержан псевдополицейский, который был в розыске с сентября. [...] 53-летний мужчина с марта [2022] года добровольно пошел работать в фейковый правоохранительный орган в Купянске. Так, коллаборант присягнул на верность государству-агрессору и занял псевдодолжность "участкового инспектора" в так называемом управлении "внутренних дел ВГА Харьковской области", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что свои "обязанности" псевдоправоохранитель выполнял до сентября, а затем "скрывался от ответственности в селе Нечволодовка Купянского района".

"16 января правоохранители задержали его. Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого", – объяснили в ведомстве.

Подозрение в коллаборационизме мужчине было объявлено ранее заочно, уточнили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0TD57aV4wHjHjJoL7WmtaSg6bw3Vnx2ohGJMALwGANRHxrJBnwR4ftBL7XMox1kBul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава обладминистрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

В Купянск украинские военные зашли 16 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, прокуратура, розыск, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, задержание, подозрение, коллаборационизм, деоккупация
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