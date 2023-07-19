За сутки Россия обстреливала почти половину областей Украины, атаковав 109 объектов инфраструктуры – Минобороны Украины

Основной удар оккупантов пришелся на южные области, в частности – на Одессу Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

Ссылаясь на данные МО, центр пишет, что российские войска применяли несколько видов оружия – минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, 19 июля оккупанты запускали беспилотники и ракеты с наземных баз, а также кораблей Черноморского флота. Использовалась стратегическая и тактическая авиация.

"Всего были атакованы 125 населенных пунктов и 109 объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Графика: Military Media Center / Telegram