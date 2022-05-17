За сутки энергетики вернули свет более 15 тысяч семей в трех областях – ДТЭК

В Одесской области за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 332 семей Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

В Донецкой области специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение в шести населенных пунктах. Свет вернули для 14 458 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах.

"Без электропитания остаются более 72 тысяч семей в 280 населенных пунктах Донецкой области. Наиболее сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – сообщили в ДТЭК.

В Киевской области энергетики ДТЭК завершают возобновляемые работы на электросетях, за 16 мая свет вернули 683 семьям в Вышгородском и Бучанском районах, сообщили в компании. В Одесской области за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 332 семей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.