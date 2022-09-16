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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За трудоустройство переселенцев предпринимателям будут выплачивать компенсацию

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Минэкономики стимулирует предпринимателей создавать новые рабочие места для переселенцев
Минэкономики стимулирует предпринимателей создавать новые рабочие места для переселенцев
Фото: ЕРА

Государство компенсировало 122 млн грн предпринимателям, которые взяли на работу 11 тыс. внутренне перемещенных лиц. Об этом 16 сентября сообщила министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Мы стимулируем предпринимателей создавать рабочие места через предоставление государственных грантов на начало и развитие бизнеса. Рассчитываем, что это позволит создать около 300 тыс. рабочих мест", – сказала она.

Свириденко отметила, что в министерстве ожидают поддержку парламентом еще одной инициативы о предоставлении компенсации бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей.

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украина выплачивает ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.

Теги: Украина, трудоустройство, переселенцы, война России против Украины, предприниматели, работа, Минэкономики, компенсация, Юлия Свириденко, вторжение России в Украину
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