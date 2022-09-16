За трудоустройство переселенцев предпринимателям будут выплачивать компенсацию

"Мы стимулируем предпринимателей создавать рабочие места через предоставление государственных грантов на начало и развитие бизнеса. Рассчитываем, что это позволит создать около 300 тыс. рабочих мест", – сказала она.

Свириденко отметила, что в министерстве ожидают поддержку парламентом еще одной инициативы о предоставлении компенсации бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей.