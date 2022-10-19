За восемь месяцев ЕС заместил российский газ на две трети – глава Еврокомиссии

"[В марте] мы предполагали, что замена российского газа займет несколько лет. Факт в том, что сегодня нам потребовалось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети. Другими словами: мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа. Но это дается высокой ценой", – заявила она.
Также, по словам фон дер Ляйен, хранилища газа в ЕС заполнены на 92%.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.