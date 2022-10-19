ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За восемь месяцев ЕС заместил российский газ на две трети – глава Еврокомиссии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен: Мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа. Но это дается высокой ценой
Фон дер Ляйен: Мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа. Но это дается высокой ценой
Фото: EPA

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября на заседании Европейского парламента, ее речь опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"[В марте] мы предполагали, что замена российского газа займет несколько лет. Факт в том, что сегодня нам потребовалось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети. Другими словами: мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа. Но это дается высокой ценой", – заявила она.

Также, по словам фон дер Ляйен, хранилища газа в ЕС заполнены на 92%.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, газ, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (407228)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (200862)
3
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (177798)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (116767)
5
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (100465)
6
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (98208)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (82524)
8
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (75284)
 
 
 
 