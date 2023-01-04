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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году

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Зеленский (на фото) поблагодарил президента Франции Макрона за лидерство в предоставлении Украине бронетехники
Зеленский (на фото) поблагодарил президента Франции Макрона за лидерство в предоставлении Украине бронетехники
Фото: president.gov.ua

На любую новую попытку России "дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще" украинская сторона будет отвечать "очень конкретно и действенно" – "тем, что необходимо на поле боя".

Об этом 4 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Каждый из наших партнеров будет владеть совершенно конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: поскорее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир", – сказал президент.

По словам Зеленского, Франция "выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень".

"Я благодарю президента [Эммануэля] Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев", – отметил президент.

Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал очень актуален, продолжил Зеленский.

"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей", – подчеркнул президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/748181560256213/

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Франция, наряду с другими странами Запада, выступала в поддержку Киева, а также оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине. При этом президента Франции неоднократно критиковали из-за его контактов с президентом России Владимиром Путиным, призывов "сохранить лицо" Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.

1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

4 января Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президент Украины поблагодарил французского коллегу за решение передать Киеву легкие танки и бронетранспортеры Bastion. Ранее французские СМИ сообщали, что Франция передаст Украине тяжелые боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые также называют колесными танками, и БМП Bastion. Это будет первая поставка танков западного производства в Вооруженные силы Украины.

Теги: Россия, Украина, Франция, танки, Вооруженные силы Украины, агрессия, военная помощь, бронетранспортер, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины, БМП, президент, безопасность, Эммануэль Макрон
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