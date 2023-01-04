Об этом 4 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Каждый из наших партнеров будет владеть совершенно конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: поскорее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир", – сказал президент.
По словам Зеленского, Франция "выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень".
"Я благодарю президента [Эммануэля] Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев", – отметил президент.
Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал очень актуален, продолжил Зеленский.
"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей", – подчеркнул президент Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Франция, наряду с другими странами Запада, выступала в поддержку Киева, а также оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине. При этом президента Франции неоднократно критиковали из-за его контактов с президентом России Владимиром Путиным, призывов "сохранить лицо" Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
4 января Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президент Украины поблагодарил французского коллегу за решение передать Киеву легкие танки и бронетранспортеры Bastion. Ранее французские СМИ сообщали, что Франция передаст Украине тяжелые боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые также называют колесными танками, и БМП Bastion. Это будет первая поставка танков западного производства в Вооруженные силы Украины.