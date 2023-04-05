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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обратился к парламенту Чили: Мы должны лишить рашизм даже надежды на поддержку в Латинской Америке

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Зеленский: Российская агрессия несет миру хаос
Зеленский: Российская агрессия несет миру хаос
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в противостоянии российской агрессии зависит от того, насколько для этого мобилизован мир.

"Чтобы быстрее отбросить врага с нашей земли и тем самым быстрее завершить эту войну, мы должны еще больше мобилизовать мир, наших партнеров, все народы, которые не соглашаются с хаосом, который российская агрессия несет миру", – сказал глава государства.

Он отметил, что только сегодня общался с рядом зарубежных политиков – премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также выступил перед губернаторами Соединенных Штатов и парламентом Чили.

"Только что обратился к парламенту Чили – еще одной страны, которая услышала Украину, услышала то, к чему мы стремимся. Неважно, какое расстояние между нашими народами. Мы одинаково ценим жизнь и защищаем международный порядок. Мы должны лишить рашизм даже надежды на поддержку в Латинской Америке", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Зеленский регулярно обращается к международному сообществу с информацией о войне.

Всего, по данным Forbes, за прошлый год Зеленский выступил с публичными речами 563 раза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Канада, Чили, война, агрессия, вторжение, политика, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, губернатор, президент
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