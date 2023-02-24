Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трансляция

С начала полномасштабной войны до сегодняшнего дня Зеленский не проводил масштабных пресс-конференций Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Место и время проведения пресс-конференции до ее начала держали в секрете из соображений безопасности.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. До начала полномасштабного вторжения РФ он дал несколько больших пресс-конференций.

10 октября 2019 года президент отвечал на вопросы СМИ в формате пресс-марафона около 14 часов в здании Kyiv Food Market.

20 мая 2020 года в парковой зоне возле Мариинского дворца прошла пресс-конференция Зеленского, посвященная годовщине пребывания в должности. Она длилась около трех часов.

Также глава государства общался с журналистами около трех часов на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией было выбрано госпредприятие "Антонов".

26 ноября 2021 года Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его пребывания в должности главы государства. Он проходил в коворкинге Creative State Arsenal и длился около 5,5 часов вместо запланированных трех. На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

За последний год Зеленский также несколько раз встречался с журналистами, украинскими и иностранными, но не так масштабно.