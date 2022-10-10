Зеленский рассказал, что нужно для победы над Россией

По его словам, Украина выигрывает в этой войне и может освободить всю свою землю и поставить на место государство-террориста.
"Россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перевернется на другие страны. Но для этого мы должны сохранить максимальное единство – единство всех людей мира, которые ценят мир, уважают право на жизнь для каждого, достаточно честны, чтобы признать: постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Поэтому необходимо официальное признание России государством-террористом – признание на всех уровнях", – считает он.
Президент также добавил, что необходимо ограничение каких-либо экономических контактов с любыми российскими субъектами, так как нельзя быть спонсорами терроризма.
"Необходимо четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России – от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция будет рассматриваться на днях Генеральной Ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, также необходима принципиальная и достаточная помощь Украине.
"Помощь нашим людям, являющимся мишенью для государства-террориста. Следует ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны. Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", – подытожил президент.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.