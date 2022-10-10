Зеленский рассказал, что нужно для победы над Россией

По его словам, Украина выигрывает в этой войне и может освободить всю свою землю и поставить на место государство-террориста.

"Россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перевернется на другие страны. Но для этого мы должны сохранить максимальное единство – единство всех людей мира, которые ценят мир, уважают право на жизнь для каждого, достаточно честны, чтобы признать: постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Поэтому необходимо официальное признание России государством-террористом – признание на всех уровнях", – считает он.

Президент также добавил, что необходимо ограничение каких-либо экономических контактов с любыми российскими субъектами, так как нельзя быть спонсорами терроризма.

"Необходимо четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России – от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция будет рассматриваться на днях Генеральной Ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, также необходима принципиальная и достаточная помощь Украине.

"Помощь нашим людям, являющимся мишенью для государства-террориста. Следует ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны. Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", – подытожил президент.