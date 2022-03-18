Зеленский – завербованным Россией наемникам: Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую

Зеленский заявил, что Украина каждый день делает российскую армию меньше Фото: president.gov.ua

"У нас есть информация о том, что российские военные привлекают наемников из других стран, пытаются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Мы с вами знаем: это им не поможет. И поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская армия противостоит одной из самых больших армий в мире.

"Которую мы делаем каждый день меньше. Каждый день. Но у нее есть численность, техника и резерв", – сказал президент.

В этом же обращении он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать все ключевые направления и "отвечают на каждую атаку, на каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям".

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