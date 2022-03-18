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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – завербованным Россией наемникам: Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую

Зеленский заявил, что Украина каждый день делает российскую армию меньше
Зеленский заявил, что Украина каждый день делает российскую армию меньше
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 17 марта обратился к иностранным наемникам, которых вербует Россия для участия в войне в Украине. Обращение главы государства опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"У нас есть информация о том, что российские военные привлекают наемников из других стран, пытаются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Мы с вами знаем: это им не поможет. И поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что украинская армия противостоит одной из самых больших армий в мире. 

"Которую мы делаем каждый день меньше. Каждый день. Но у нее есть численность, техника и резерв", – сказал президент. 

В этом же обращении он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать все ключевые направления и "отвечают на каждую атаку, на каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям". 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/349019160478263/

Контекст:

6 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.

13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. 

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 14 марта, Россия уже завербовала более 1000 наемников в Сирии, часть из них уже перебросили в РФ. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, наемники, Владимир Зеленский, война России против Украины
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