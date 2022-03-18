Зеленский – завербованным Россией наемникам: Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую

"У нас есть информация о том, что российские военные привлекают наемников из других стран, пытаются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Мы с вами знаем: это им не поможет. И поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", – сказал Зеленский.
Он отметил, что украинская армия противостоит одной из самых больших армий в мире.
"Которую мы делаем каждый день меньше. Каждый день. Но у нее есть численность, техника и резерв", – сказал президент.
В этом же обращении он сообщил, что украинские военнослужащие продолжают удерживать все ключевые направления и "отвечают на каждую атаку, на каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.
13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 14 марта, Россия уже завербовала более 1000 наемников в Сирии, часть из них уже перебросили в РФ.